Savarino comenta vaias da torcida do Fluminense: 'Acho exageradas'

Mesmo com a classificação e a vitória por 2 a 1, a torcida do Fluminense saiu na bronca com o time. Após o apito final, os jogadores tricolores foram vaiados pela arquibancada do Maracanã. Na partida anterior, contra o Vitória, o procedimento foi o mesmo.

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➡️Zubeldía avalia erro em gol sofrido pelo Fluminense: 'Não sei o que ele pensou'

Autor do primeiro gol do jogo, Savarino mostrou respeitar o direito da torcida de protestar, mas defendeu a atuação do time em campo e disse que achou a atitude exagerada.

— A torcida tem todo o seu direito em reclamar de qualquer coisa, mas eu acho que a nossa vontade dentro do campo é ganhar o jogo. O que fizemos hoje, conseguir a nossa classificação para as oitavas de final, e eu acho que isso foi o mais importante. E, bom, a gente tem que caminhar juntos, tanto a torcida, como os jogadores, como a diretoria. Eu acho que isso vai ser muito importante para a sequência da temporada — disse o venezuelano, que seguiu:

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— Eu acho exagerado. Para mim, eu sempre vou me cobrar, quando jogo bem, quando jogo mal, e, como falei, o time sabe quando joga bem, quando joga mal. Eu acho exageradas essas vaias, mas, para mim, o mais importante vai ser a classificação. Tivemos ocasiões dentro do jogo, jogamos bem. A gente tem que matar o jogo em certo tempo do jogo. Temos que melhorar nos próximos jogos para conseguirmos uma sequência ganhadora.

— A gente tem que matar o jogo, tivemos oportunidade para matar o jogo, mas essa pressão da torcida eu acho que não influi muito dentro do campo. A gente é muito fechado ali, tanto dentro como fora do campo. A gente tem que caminhar juntos, tanto a torcida como os jogadores. A gente tem que matar os jogos e tentar corrigir os erros quando tomamos gol também — completou.

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O momento do time e da torcida não é de sintonia. Savarino não é o primeiro a pedir o apoio do torcedor para os próximos jogos. O discurso foi feito anteriormente por Zubeldía, John Kennedy e até pelo recém-chegado Hulk. O novo camisa sete tricolor vai reeditar uma dupla de sucesso com Savarino.

— Eu acho que (o Hulk) vai ser um jogador muito importante para a gente em qualquer lugar. Joga na ponta direita, jogo de centroavante, ele vai nos ajudar muito. Mas como você falou, deixo isso para o treinador, ele é quem decide em que lugar vai usar ele. Eu fico contente pela contratação e espero que ele nos ajude muito, tanto dentro como fora do campo, que é o mais importante.

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Jogadores do Fluminense comemoram contra o Operário (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

Fluminense x Operário: como foi o jogo?

Mesmo com dois gols, primeiro tempo morto no Maracanã

O Fluminense abriu o placar de pênalti logo aos oito minutos da primeira etapa. Savarino bateu para um lado e o goleiro caiu para o outro. 1 a 0. Depois disso, o time carioca deixou o ritmo cair e viu o Operário crescer no confronto, e levar perigo ao gol de Fábio. Mas o Tricolor acalmou os ânimos com uma bola sobrada na área para Lucho Acosta. O argentino tirou do goleiro Vagno e praticamente liquidou a classificação aos 3 minutos.

Segundo tempo sonolento

Com o resultado na mão, o Fluminense deu pouca importância ao jogo e só esperava o apito final. Apesar de estar precisando recuperar confiança para chegar grande na sequência decisiva na Libertadores, o Tricolor preferiu tirar o pé e correu risco de perder a classificação no Maracanã. Aos 37 minutos, Felipe Augusto aproveitou o erro da zaga e diminuiu o placar. Não fosse a expulsão de Edwin Torres logo depois, o jogo poderia ter sido de muita pressão no gol do Flu nos últimos minutos.

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