Bastidores das eleições do Fluminense: o que o eleitor não viu?

Mattheus Montenegro foi eleito presidente do Fluminense neste sábado (29) para o triênio 2026-2027-2028. O atual vice-presidente do clube bateu o recorde de votos do atual presidente, e seu principal apoiador, Mário Bittencourt. Com menos da metade dos votos do vencedor, Ademar Arrais – candidato da oposição –, protagonizou um dos momentos mais tensos do dia.

A disputa entre as chapas nas Laranjeiras não refletiu em nada o cenário tenso que foi visto antes do dia pleito. Se nos bastidores a eleição foi marcarda por brigas judiciais e provocações, no dia da votação o retrato foi de harmonia. Ademar e Mattheus cumprimentavam seus eleitores na entrada da sede com uma proximidade surpreendente.

O clima era muito claro: a luta era por cadeiras no Conselho. A chama de Ademar sabia que não teria chance de superar o grupo da atual gestão. Mas ainda lutava forte para evitar o capote e conseguir alguma representação no Conselho Deliberativo, o que não aconteceu.

O momento mais tenso do dia foi quando a notícia de que Ademar teve que votar na urna de papel foi divulgada. O candidato teve problemas com a mesa no momento de identificação e teve que votar na urna separada para situações especiais. No dia 26 de novembro, o candidato foi avisado de uma inconsistência nos pagamentos de mensalidade pelo clube. Mesmo afirmando não ter débitos, Ademar efetuou o pagamento e regularizou a situação.

O candidato procurou a imprensa no local para esclarecer a situação. Para homologar a chapa, Ademar não poderia ter débitos com o clube. O candidato sequer estaria apto a votar. Por isso, foi até a área reservada aos jornalistas nas Laranjeiras para questionar a notícia de inadimplência. A assesoria da chapa, em resposta à reportagem do Lance!, contou que o problema não havia débito em nenhum momento, colocando a culpa no sistema do Fluminense. A situação fez com que Ademar fosse encaminhado para a urna especial de papel.

No final da apuração, Ademar e seu vice, Adyr Tourinho, apenas aguardavam Mattheus Montenegro e Ricardo Tenório para parabenizá-los, o que aconteceu antes mesmo do anúncio oficial, de forma bem cordial. Após a leitura dos votos, festa nas Laranjeiras. Enquanto Montenegro prometia os títulos da Copa do Brasil e da Libertadores, os apoiadores cantavam o o seu nome e o de Mário, junto com canções do Tricolor.

Mattheus Montenegro: 3.282 votos (70,6%)

Ademar Arrais: 1.295 votos (28,4%)

Brancos: 12 votos (0,26%)

Nulos: 30 votos (0,65%)

Total de votos: 4.619 votos