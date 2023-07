Neste domingo (9), o Fluminense venceu o Internacional por 2 a 0, em jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O placar dá uma momentânea tranquilidade a Fernando Diniz, que foi alvo de críticas da torcida tricolor após assumir o comando da Seleção Brasileira. Ao final do confronto, Martinelli conversou com a imprensa sobre o jogo e situação do treinador, que irá se 'dividir' entre os cargos. Veja os detalhes da entrevista no vídeo acima.