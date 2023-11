O Fluminense venceu o Coritiba, em casa, pelo placar de 2 a 1, em jogo válido pela 35ª rodada do Brasileirão. Os gols do Tricolor foram marcados por Germán Cano e John Kennedy; Jesé Rodríguez diminuiu para o Coxa. O resultado decretou o rebaixamento do time curitibano à Série B do Campeonato Brasileiro.