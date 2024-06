Torcida do Fluminense faz protesto no CT Carlos Castilho e cobra John Kennedy e Alexsander

(Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/06/2024 - 11:40 • Rio de Janeiro

Na manhã deste sábado (22), torcedores do Fluminense se organizaram em protestos no CT Carlos Castilho, em Jacarepaguá (RJ), pelos maus resultados no Campeonato Brasileiro de 2024. Formados nas categorias de base do clube, John Kennedy e Alexsander foram um dos mais cobrados.

O Tricolor das Laranjeiras vive mau momento na temporada. Ocupando a lanterna do Campeonato Brasileiro e perdendo há três jogos consecutivos, a equipe de Fernando Diniz enfrenta o Flamengo no clássico no Maracanã neste domingo (22).

A equipe carioca também precisará quebrar um tabu: vencer Tite. Desde que o ex-técnico da Seleção Brasileira chegou no Rubro-Negro, ele conquistou dois triunfos e teve dois empates. Nesses quatro confrontos, o Time de Guerreiros marcou apenas um gol.

No recorte, o Flu foi superado por 1 a 0 pelo Botafogo, 2 a 1 contra Atlético-GO e 2 a 0 diante do Cruzeiro. Além dos resultados, o futebol apresentado pelo atual campeão da Libertadores também vem deixando a desejar. A equipe marcou apenas um gol nas três partidas citadas.