Zagueiros do Fluminense disputam titularidade com chegada de Thiago Silva. (Foto: Isabelle Favieri/Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/05/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Moleque de Xerém, Thiago Silva assinou contrato até junho de 2026 e chegará como principal contratação do Fluminense para esta temporada. Zagueiro de 39 anos gera expectativa na torcida para solucionar problemas na defesa após saída de Nino.

O técnico Fernando Diniz vem tendo problemas para organizar a parte defensiva da equipe em 2024. O time vive momento frágil e sofre com lesões no setor. Por isso, a chegada de Thiago se fez ainda mais importante para o momento do Tricolor.

De acordo com pesquisa realizada no Canal do Lance! Fluminense no WhatsApp, Felipe Melo é a melhor opção acompanhar Thiago Silva na zaga. Cerca de 2000 torcedores participaram, e o pitbull venceu com larga vantagem. Foram mais de 900 votos no zagueiro de 40 anos. Felipe Andrade foi o segundo mais votado com mais de 400 votos. Manoel e Antônio Carlos foram os menos votados com 237 e 113 votos, respectivamente.

Vale levar em consideração a média alta de idade dessa zaga. Dificilmente Felipe Melo (40) e Thiago Silva (39) conseguirão ser titulares em todos os jogos da temporada, visto a quantidade de partidas do futebol brasileiro em comparação com a Europa. Manoel, apesar de ter perdido espaço entre suspensão e lesões, é uma opção mais veloz para Fernando Diniz e foi peça importante para a campanha de 2022, quando atingiu seu auge com a Armadura Tricolor.

Atualmente, o Fluminense tem a defesa mais vazada do Brasileirão. Em seis rodadas, o Tricolor tem 12 gols sofridos, e se encontra em 17º lugar, integrando a zona de rebaixamento. Com André, Samuel Xavier, Thiago Santos, Manoel e Marlon lesionados, o setor defensivo é o que tem mais sofrido com essas ausências.

Homenagem de torcedores do Chelsea em despedida de Thiago Silva. (Foto: Divulgação/X)

No último domingo (19), Thiago Silva fez seu jogo de despedida pelo Chelsea, na Inglaterra, e recebeu homensagens dos torcedores do Blues. Aos cantos de cantos: "Queremos que você fique!", o zagueiro se emocionou após a partida contra o Bournemouth. A torcida exibiu um bandeirão com a imagem de Thiago e a bandeira do Brasil. O jogador deve desembarcar no Rio de Janeiro para se juntar ao elenco comandado em cerca de um mês, após o fim de seu contrato com o clube inglês e concluir os trâmites de sua mudança.