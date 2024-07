Thiago Silva avalia atuação de herói do Fluminense diante do Cuiabá: ‘Nota 8’

Thiago Silva orienta o time do Fluminense durante duelo com o Cuiabá (Foto: Gil Gomes/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/07/2024 - 22:26 • Cuiabá (MT)

No dia de sua reestreia como jogador do Fluminense, Thiago Silva viu de perto Kauã Elias ser o herói da equipe contra o Cuiabá na Arena Pantanal, neste domingo (21), pela 18ª rodada do Brasileirão. O zagueiro elogiou o trabalho dos jovens da base tricolor e avaliou a atuação do atacante, autor do gol da vitória por 1 a 0, em entrevista ao canal Sportv à beira do gramado.

- Os meninos têm uma importância incrível para a gente. Acho que essa mescla faz com que a gente fique mais forte. Não é uma equipe só jovem, mas também não tão velha. Quando as pessoas falam de jogadores velhos, mais experientes, eu fico orgulhoso, porque eu ainda consigo jogar em alto nível com a idade que eu tenho. Então, quando as pessoas falam isso, isso me motiva, isso é meu combustível - comentou Thiago Silva.

- Quando esses 'moleques' saem de Xerém com essa personalidade, a gente tem que olhar para lá e agradecer pelos profissionais que tão trabalhando para formar profissionais como ele - completou o capitão do Fluminense.

Sobre a estreia, o zagueiro exaltou o fato de não ter sofrido gols e celebrou mais uma vez o gol de Kauã Elias. Além disso, comentou a o lance em que precisou ser atendido por dores na mão e enfaixar o punho.

- Não poderia ser melhor (a estreia), com a vitória, zero gol (sofrido) e mais um gol desse 'moleque'. Espero que ele faça mais. (A lesão do punho) Foi na hora que eu caí, a mão ficou por baixo do corpo e deu uma torcidinha. Dedo está um pouco inchado, mas nada demais.

Quando questionado sobre a "nota" para a atuação do jovem atacante, Thiago foi sincero e fugiu do tradicional. Contudo, o zagueiro seguiu elogiando Kauã, que marcou o gol da vitória diante do Cuiabá

- Nota? Pelo pouco tempo que jogou, pelo pouco que fez, oito. Se jogasse 90 (minutos) poderia dar um dez.