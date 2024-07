Técnico do Fluminense, Mano Menezes sonha alto no Brasileirão e revela planejamento

Mano Menezes elogiou postura do Fluminense diante do Bragantino (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/07/2024 - 14:42 • Bragança Paulista (SP)

Treinador do Fluminense, Mano Menezes sonha mais alto no Campeonato Brasileiro após a sequência de três vitórias consecutivas. Em coletiva, o comandante elogiou o duelo contra o RB Bragantino e acredita que o Tricolor deixará o Z4 mais cedo ou mais tarde.

- A equipe suportou bem, tem conseguido sustentar bem o grau de dificuldade. Hoje teve um pouquinho de sorte, porque a bola bateu no poste e saiu. Levamos os três pontos. Não podemos relaxar de maneira nenhuma, mas já começamos a confiar bastante em nós. Já não precisamos olhar tanto pro lado, pegar a bandeirinha dos outros para torcer nos jogos paralelos. Entendemos que fazendo a nossa parte, como estamos fazendo em termos de percentual e aproveitamento nos últimos jogos, vamos sair dessa situação.

Além disso, Mano Menezes revelou o planejamento do clube para o mês de agosto, em que o Fluminense tem no calendário o Brasileirão, a Copa do Brasil e a Libertadores. O técnico não pretende abrir mão de nenhuma competição.

- O Fluminense tem um bom elenco, na nossa avaliação, capaz de sustentar boas atuações. Todo mundo vai sofrer nesse mês, principalmente os que estão jogando as três competições. Tem que saber dosar e entender as prioridades, não abrir mão delas. Mas também não abrir mão das outras (competições), porque acredito que os jogadores que não estão jogando e vão entrar em determinados momentos vão estar preparados pra isso.

Interrompendo a boa sequência no Brasileirão, o Fluminense volta a campo pela Copa do Brasil contra o Juventude, na quinta-feira (1). O Tricolor busca classificação às quartas de final do torneio mata-mata.