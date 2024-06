Errata: Fernando Diniz não está suspenso para Fluminense x Flamengo

Fernando Diniz não estará na beira do gramado no clássico entre Fluminense e Flamengo (Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/06/2024 - 23:17 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 20/06/2024 - 11:59

Fernando Diniz não está suspenso para a 11ª rodada do Brasileirão, o clássico contra o Flamengo, no Maracanã, no domingo, às 16h. O cartão amarelo recebido contra o Cruzeiro, na última quarta-feira, foi o primeiro acumulado pelo treinador nesta sequência.

Antes, na sexta rodada, o treinador recebeu cartão vermelho direto na partida contra o São Paulo, e não dois amarelos. Os jogos contra São Paulo e Cruzeiro foram os únicos em que o técnico foi punido pela arbitragem neste Brasileirão.

A notícia publicada pelo Lance! às 23h17 da última quarta afirmava: "Técnico do Fluminense, Fernando Diniz recebe cartão e está suspenso do clássico com Flamengo". A informação estava errada.

Fernando Diniz vive uma pressão no cargo da equipe, uma vez que o Tricolor ocupa a 19ª colocação. Em caso de empate ou triunfo do Vitória sobre o Atlético-MG, nesta quinta-feira (20), os cariocas encerrarão a rodada na lanterna do Brasileirão.

No clássico, o Fluminense contará com o retorno do meia Ganso, que cumpriu suspensão diante do Cruzeiro. O Tricolor também espera contar com os serviços de Marcelo, Samuel Xavier e Manoel, que não viajaram para Minas Gerais.