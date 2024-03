Retorno de André dá a Diniz possibilidade de mudança de postura do Fluminense na semifinal do Carioca

Fernando Diniz não gostou da atuação do Fluminense diante do Flamengo no jogo de ida da semifinal do Carioca (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/03/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Apesar da semelhança do jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca 2024 com a decisão do estadual em 2023, Fernando Diniz não se agarra nas coincidências. Após a derrota do Fluminense para o Flamengo, o comandante expôs que não ficou satisfeito com a postura de sua equipe, no Maracanã.

Na partida do último fim de semana, o técnico não pôde contar com a presença de André, que é um dos pilares do sistema defensivo do Tricolor. O volante cumpriu suspensão devido ao cartão vermelho recebido no confronto contra o Botafogo, válido pela última rodada da Taça Guanabara.

Sem a possibilidade de ter Thiago Santos para o confronto de volta contra o Flamengo, Fernando Diniz tem a opção de iniciar o jogo com André na zaga ao lado de Felipe Melo. O camisa sete está acostumado a fazer essa função, embora esses improvisos aconteçam com mais frequência no decorrer das partidas.

No entanto, o Fluminense precisa vencer o Rubro-Negro com três gols de diferença, uma vez que o empate no placar agregado leva a equipe de Tite para a final. E a possibilidade de colocar o volante na linha de defesa pode abrir espaço para que John Kennedy inicie o duelo como titular.

Fluminense precisa mudar postura para jogo de volta contra o Flamengo (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

Na última coletiva, Fernando Diniz explicou o motivo de não ter usado JK e ter optado pela entrada de Lelê na segunda etapa quando se viu com um jogador a menos. E pediu uma postura mais agressiva, mais próxima com o que se viu na volta do intervalo antes da expulsão de Thiago Santos.

- Não era um jogo para entrar o John Kennedy. Estávamos com uma postura muito mais para não tomar o segundo gol do que fazer o primeiro. Se não tivesse jogo de volta, eu teria colocado o John Kennedy. Era capaz dele tentar puxar o time pra frente sozinho por conta do ímpeto dele e a gente acabar ficando mais espaçado.

Em diversos momentos de 2023, o Fluminense atuou com John Kennedy ao lado de Germán Cano, Jhon Arias e Keno. Essa formação deu muito certo nos jogos das quartas de final da Libertadores contra o Olimpia, assim como contra o Fortaleza, pelo Brasileirão.

Consciente da má atuação de sua equipe no jogo de ida, Fernando Diniz afirmou que não há semelhanças em relação ao que aconteceu no ano passado. E ressaltou a importância da mudança de postura da equipe em campo.

- Não tem nada a ver com o que aconteceu no ano passado. Temos que melhorar muito em relação ao que aconteceu, ser um time completamente diferente, com outro time de postura. E tentar fazer alguma coisa melhor. É uma outra história.

Com uma semana cheia de treinos, o Fluminense luta para seguir em busca do tricampeonato carioca. Caso contrário, a equipe deve ficar sem jogos por cerca de duas semanas até a estreia na Libertadores, na primeira semana de abril.