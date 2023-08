O Fluminense empatou com o Argentinos Junior em 1 a 1 na partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores 2023, disputada fora de casa. O gol argentino foi marcado aos 12 minutos do primeiro tempo com Ávalos. O time argentino foi superior na primeira etapa. Aos 12 minutos do segundo tempo, Marcelo foi expulso, mas o jogo ficou 10 contra 10 quando o goleiro argentino Martín Arias também recebeu o vermelho por falta dura em Diogo Barbosa a 15 minutos do fim do tempo regulamentar. Como não tinha mais alterações, os hermanos terminaram com um jogador de linha no gol. Samuel Xavier aproveitou o fato e arriscou um beo chute de fora da área para empatar a partida aos 43 minutos do segundo tempo.