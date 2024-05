Quanto o Fluminense ganhou com a classificação às oitavas de final da Libertadores? Saiba premiação

Fluminense garantiu premiação milionária por conta de grande campanha na fase de grupos da Libertadores (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/05/2024 - 23:27 • Rio de Janeiro (RJ)

Classificado às oitavas de final da Libertadores, o Fluminense garantiu US$ 1,25 milhão (R$ 6,5 milhões) pela próxima fase. No total, o Tricolor já arrecadou US$ 2,45 milhões (R$ 12,7 milhões).

➡️ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

Além do valor da próxima fase, o Time de Guerreiros recebeu US$ 1,2 milhão por conta das quatro vitórias conquistadas na chave. Além disso, os comandados por Fernando Diniz tiveram dois empates.

Nesse momento, o Fluminense aguarda o sorteio, que será realizado na segunda-feira (3), para conhecer seu adversário nas oitavas de final. Por conta da liderança garantida no Grupo A, o Tricolor decide o jogo de volta em casa com o apoio do torcedor.