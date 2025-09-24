Otávio é sincero sobre vaias da torcida do Fluminense: ‘Jogando contra’

O volante Otávio se pronunciou após a eliminação do Fluminense para o Lanús, nesta terça-feira (23), no Maracanã, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Em entrevista pós-jogo, o jogador lamentou as vaias vindas das arquibancadas durante a partida e cobrou maior apoio da torcida em momentos decisivos.

— É difícil você ir contra todas as decisões que ele (Renato Gaúcho) toma. Coloca jogador, é vaiado. Tira jogador, é vaiado. Tá ganhando, é vaiado. Então assim, a gente fica triste, a gente entende. Mas temos que continuar trabalhando. O torcedor tem todo direito, aquilo que ele acha que tem que cobrar. Mas tem coisas no qual a gente fica um pouco decepcionado. Por conta que dentro, principalmente quando você está jogando em casa, o Maracanã, toda coisa da nossa torcida, a gente sabe que a gente é muito forte. E quando a torcida cobra, a gente sente um pouco. A gente perde um pouco daquela força. Sabe que aí dá mais força para o adversário. Quando você está durante a partida, você vê que o seu torcedor está vaiando, jogando contra. Então assim, são coisas que acontecem dentro do futebol, mas a gente tem que erguer a cabeça. Nós, os profissionais, temos que estar preparados para esse tipo de situação. Trabalhar cada vez mais. Voltar a vencer, que é muito importante. — disse Otávio, que seguiu:

— A cobrança é exigida, principalmente quando se joga em grande clube, pelo resultado positivo. Entendo, cada torcedor tem o seu direito, ele paga pelo ingresso, faz o que acha no direito. Eu não sou a favor, não só porque aconteceu comigo, mas independente de quem fosse. Acho que, dentro da partida, quando se está disputando um jogo em casa, o torcedor tem que apoiar os 90 minutos. Saindo do estádio, aí sim pode falar, cobrar, usar rede social. Mas dentro do jogo, o apoio é fundamental — afirmou.

O meio-campista também projetou a sequência da temporada, destacando a importância de virar a chave para o Brasileirão e a Copa do Brasil:

— Infelizmente, perdemos uma oportunidade de título. Agora temos que dar sequência, trabalhar, já temos um clássico importantíssimo no fim de semana, pelo Brasileiro. Depois, mais à frente, voltamos a pensar na Copa do Brasil. Temos que pontuar no Brasileiro e brigar pela vaga na Libertadores — completou.

Sequência do Fluminense

Com a saída de Renato Gaúcho, o Fluminense será comandado interinamente por Marcão até definição da diretoria. O Tricolor volta a campo no próximo domingo (28), às 16h (de Brasília), contra o Botafogo, no Maracanã, pelo Brasileirão.

