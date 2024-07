Na reestreia de Thiago Silva, Fluminense vence o Cuiabá e deixa a lanterna do Brasileirão

Thiago Silva em ação durante Fluminense x Cuiabá (Foto: Gil Gomes/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/07/2024 - 21:57 • Cuiabá (MT)

O Fluminense venceu o Cuiabá por 1 a 0 neste domingo (21), na Arena Pantanal, pela 18ª rodada do Brasileirão. Em jogo marcado pela reestreia de Thiago Silva, o único gol foi marcado por Kauã Elias no segundo tempo. Com o resultado, o Tricolor chega a 11 pontos e à 19ª posição, deixando a lantena do Campeonato Brasileiro; o Dourado tem 17 e cai para a 16ª colocação, uma acima da zona de rebaixamento.

Como foi a partida entre Cuiabá e Fluminense?

O primeiro tempo foi truncado, com muitas faltas e poucas oportunidades de gol. Pelo Cuiabá, Isidro Pitta conseguiu boa arrancada, ganhou de Thiago Silva e bateu presado por Fábio. Já nos minutos finais da primeira etapa, Ganso encontrou belo passe para Samuel Xavier dentro da área, que finalizou mal na melhor chance do Fluminense.

Após o intervalo, o Tricolor passou a ter superioridade nas ações ofensivas. A primeira grande oportunidade veio com Thiago Santos após cobrança de escanteio, logo no início do segundo tempo. Contudo, o gol da vitória veio aos 28 minutos, quando Kauã Elias - que entrou no lugar de Cano - balançou as redes depois de passe de Jhon Arias e belo corta-luz de Ganso. Assim, o Flu voltou a vencer após 10 partidas.

✅ FICHA TÉCNICA

Cuiabá x Fluminense

18ª rodada - Brasileirão

🗓️ Data e horário: 21 de julho de 2024, às 20h (de Brasília);

📍 Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT);

🟨 Árbitro: Anderson Daronco (Fifa-RS);

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa-PR) e Maira Mastella Moreira (Fifa-RS)

🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (Fifa-RS)

⚽ ESCALAÇÕES:

Cuiabá (Técnico: Petit)

Walter; Matheus Alexandre, Alan Empereur, Marllon e Ramon; Lucas Mineiro, Denilson e Fernando Sobral; Derik Lacerda, Pitta e Jonathan Cafú.

Fluminense (Técnico: Mano Menezes)

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Martinelli, André, Ganso, Jhon Arias e Marquinhos; Germán Cano.