Na busca pelo substituto de Fernando Diniz, Fluminense recebe ‘não’ de Cuca

Escrito por João Brandão e Rafael Oliva • Publicada em 30/06/2024 - 17:42 • Rio de Janeiro (RJ)

Em busca de um novo treinador após a saída de Fernando Diniz, o Fluminense recebeu um "não" de Cuca. O comandante foi procurado pelo Tricolor após deixar o cargo no Athletico-PR, segundo publicação inicial do "Ge", que foi confirmada pelo Lance!.

Além do clube carioca, o treinador também chegou a receber sondagens do Santos, mas o profissional não pretende assumir outro time de forma imediata.

Quando deixou o Athletico-PR, em meio à polêmicas, Cuca deixou claro que não estava saindo para outra equipe. No mesmo dia, o Fluminense demitiu Fernando Diniz.

Com Marcão no comando, o Time de Guerreiros sofreu sua segunda derrota consecutiva desde a saída do treinador campeão da Libertadores. Com isso, a equipe segue na lanterna do Campeonato Brasileiro, com apenas seis pontos somados.

Sem Cuca, o Fluminense busca solucionar essa lacuna nos próximos dias em busca de uma recuperação na classificação. O clube tem dois nomes em pauta para assumir o time, mas não há previsão para a contratação em definitivo nos próximos dias.

Cuca já foi técnico do Fluminense, mas não pensa em aceitar um novo trabalho tão cedo (Foto: Reprodução)