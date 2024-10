Mano Menezes se aproxima de marca que demitiu Fernando Diniz no Fluminense

Mano Menezes durante o jogo entre Atlético-GO x Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/10/2024 - 06:30 • Rio de Janeiro (RJ)

Com três derrotas consecutivas no Brasileirão, Mano Menezes se aproxima da marca que causou a demissão de Fernando Diniz no Fluminense. O ex-treinador caiu após uma sequência com seis derrotas.

Nas últimas partidas, o Tricolor foi derrotado por Juventude, Botafogo e Atlético-GO. Com isso, o Time de Guerreiros entrou na zona de rebaixamento e voltou a se complicar na busca pela manutenção na Série A.

Curiosamente, Fluminense e Fernando Diniz se reencontram na quinta-feira (3) no confronto com o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro. Enquanto os cariocas lutam por uma vitória para encerrar a má fase e deixar o Z4, o comandante busca seu primeiro triunfo à frente da Raposa em seu terceiro jogo.

Nas arquibancadas, Mano Menezes sempre foi um nome contestado, mas conquistou apoio por conta dos resultados que levaram o Tricolor a deixar a zona da degola por um período. No entanto, o estilo distante do que foi praticado nos últimos anos desagrada parte da torcida.

Em um momento em que o desempenho é ruim e os resultados não aparecem, o gaúcho sobrevive no cargo. No entanto, a situação pode mudar caso o comandante não consiga dar uma resposta, enquanto seus rivais diretos somam pontos na classificação.

O confronto com o Cruzeiro também é tratado como chave porque é uma das seis partidas a ser disputada no Maracanã na reta final do Brasileirão e com a força de sua torcida. E é a oportunidade de aproveitar a má fase do adversário, que também não vence há três rodadas, sendo uma derrota e dois empates.

Um fator que pode pesar em uma situação de permanência ou não de Mano Menezes em caso de nova derrota é a pausa para a Data Fifa. O Fluminense permanecerá duas semanas sem jogos entre o duelo com a Raposa e o Flamengo, o que daria tempo para um novo nome assumir e tentar chacoalhar o elenco para permanecer na elite.

Desde a estreia de Mano Menezes, o Time de Guerreiros tem a melhor defesa (nove gols sofridos) do Campeonato Brasileiro, mas também o 2º pior ataque (11 gols marcados) da competição. Longe de dar um equilíbrio para a equipe, o treinador vive na corda bamba e buscando soluções para provar que sua chegada para a saída de Fernando Diniz, no fim das contas, terá sido uma aposta certeira.