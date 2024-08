Kauã Elias brilha de novo e Fluminense dá mais um passo para sair do Z-4

Kauã Elias comemora gol pelo Fluminense. Foto: Thiago Ribeiro/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 04/08/2024 - 17:56 • Rio de Janeiro

O Fluminense segue vivo na luta contra o rebaixamento. O time comandado por Mano Menezes venceu o Bahia por 1 a 0, no Maracanã, com o brilho de Xerém: Kauã Elias foi o autor do gol que deu os três pontos. Decisivo, o atacante chegou a quatro gols no Campeonato Brasileiro.

O curioso é que a joia de 18 anos precisou marcar duas vezes: no início do jogo, ele balançou as redes com um golaço que foi anulado por impedimento. Apesar disso, ele retornou a frustrar o goleiro Marcos Felipe na reta final da primeira etapa, com uma testada indefensável.

Com o resultado, o Fluminense alcança 20 pontos e chega ao 17º lugar, com um ponto e um jogo a menos que o Vitória, primeiro time fora do Z-4. Ou seja, o Tricolor das Laranjeiras pode sair da situação desconfortável se vencer o jogo que falta, diante do Athletico.

Do outro lado, o Bahia estaciona na sétima colocação e esfria na luta pelo G4. O time comandado por Rogério Ceni segue com 32 pontos na tabela.

Time do Fluminense comemora gol no Maracanã. Foto: Jorge Rodrigues/AGIF

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X BAHIA

21ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: domingo, 4 de julho de 2024, às 16h

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

⚽ Gols: Kauã Elias, aos 43' (FLU)

⚽ ESCALAÇÕES:

Fluminense (Técnico: Mano Menezes)

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa; André, Martinelli e Ganso; Serna, Arias e Kauã Elias.

Bahia (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu e Iago Borduchi; Caio Alexandre, Jean Lucas, e Everton Ribeiro; Luciano Rodríguez, Everaldo e Biel.