Homens do gol! Confira o ranking de artilharia do Fluminense em 2024

Foto: Divulgação







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 27/05/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Em baixa, German Cano viu outros jogadores assumirem a responsabilidade pelos gols do Fluminense em 2024. Até o momento, o jogador com mais gols pelo Tricolor na temporada marcou seis vezes e está empatado com mais um atleta. Confira a lista completa!

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense

Ranking dos artilheiros

Jhon Arias – 6 gols

Lelê – 6 gols

Germán Cano – 5 gols

Isaac – 2 gols

João Neto – 2 gols

John Kennedy – 2 gols

Marquinhos – 2 gols

PH Ganso – 2 gols

David Terans – 1 gol

Keno – 1 gol

Luan Freitas – 1 gol

Manoel – 1 gol

Marcelo – 1 gol

Martinelli – 1 gol

Renato Augusto – 1 gol

Foto: Divulgação

Fluminense vê aproveitamento cair em jogos no Maracanã

O Tricolor ainda não se encontrou. Nesta temporada, a equipe atuou em 30 jogos, com 14 vitórias, oito empates e oito derrotas. O time marcou 39 gols e sofreu 33.

No Maracanã, foram 12 partidas, com seis vitórias, três empates e três derrotas, totalizando 58,3% de aproveitamento. Em 2023, nesta altura da temporada, o Fluminense tinha 14 jogos no estádio, com 11 vitórias, dois empates e apenas uma derrota. O aproveitamento era de 78,6% neste período.

(Foto: Marina Garcia/Fluminense F.C.)