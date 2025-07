O Fluminense está longe do desempenho apresentado no Mundial e ainda não venceu nas quatro partidas disputadas desde o retorno dos Estados Unidos. A boa atuação defensiva contra o rival Flamengo, ainda de ressaca após chegar às semifinais da competição, camuflou o péssimo rendimento da equipe no período, que despencou na tabela de classificação do Brasileirão.

Mudanças no esquema tático, o retorno do capitão Thiago Silva e as alterações no ataque não foram suficientes para reviver o futebol do time comandado por Renato Gaúcho. A moral conquistada pelo treinador, que levou o Tricolor ao grupo dos quatro melhores do mundo, começa a dar lugar à incerteza, com o time cada vez mais distante dos dois principais objetivos da temporada: a conquista de um título e a vaga direta na próxima edição da Libertadores.

O futebol, antes vivo, se transformou em um cemitério de ideias nesta segunda metade da temporada. Já são quatro derrotas consecutivas, com oito gols sofridos e apenas dois marcados. As vitórias sobre Inter de Milão e Al Hilal vão dando cada vez mais lugar à lembrança de um tempo que parece não existir mais.

A saída de Arias rumo ao futebol inglês diminui ainda mais o poder de criação de um elenco já carente de ideias. Substituir alguém como o colombiano é uma tarefa difícil nesta janela de transferências, mas cabe à diretoria, agora com dinheiro em caixa, buscar uma solução.

A premiação de pouco mais de R$ 300 milhões é suficiente para buscar soluções no mercado, especialmente no contexto do futebol brasileiro. A diretoria tem até o dia 2 de setembro para registrar novos reforços.

Thiago Silva, capitão do Fluminense, questiona decisão da arbitragem durante partida contra o São Paulo, pelo Brasileirão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Fluminense e a falta de poder de reação no Brasileirão

O gol marcado por Samuel Xavier nos minutos finais, apesar de plástico, nasceu de mais uma jogada aleatória dentro de campo, em bola que sobrou na entrada da área. Mesmo atrás no placar, o Fluminense não demonstrou poder de reação para buscar o empate fora de casa. O castigo final, por sua vez, veio com Tapia, que fechou o caixão tricolor.

Melancólica, a tarde terminou para os comandados de Renato Gaúcho sob sonora provocação da torcida rival, com gritos de "sem Mundial", justamente a competição que meses atrás havia elevado o Fluminense à elite do futebol brasileiro.