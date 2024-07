Thiago Silva deve estrear no confronto entre Fluminense e Cuiabá, neste domingo (21) (Divulgação/Fluminense)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 21/07/2024 - 08:58 • Cuiabá (MT)

Em busca de uma recuperação no campeonato, o Fluminense desembarcou em Mato Grosso, no último sábado (20), para enfrentar o Cuiabá, pela 18ª rodada do Brasileirão. O zagueiro Thiago Silva e o ponta Arias são algumas das novidades que o técnico Mano Menezes terá para a partida deste domingo (21), na Arena Pantanal.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense

Além da volta de Thiago Silva, após 16 anos, e do retorno de Arias, da Copa América, o Tricolor também conta com a volta do atacante Germán Cano, que cumpriu suspensão no empate em 1 a 1 com o Criciúma, na última quinta-feira (11), no Estádio Heriberto Hülse, em Ciciuma (SC).

No entanto, Mano Menezes não terá à disposição o zagueiro Felipe Melo e o lateral-esquerdo Marcelo, que não viajaram para Cuiabá. Por isso, ao que tudo indica, o Fluminense deve entrar com a seguinte formação para enfrentar o Cuiabá. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Victor Lessa.

Camisa Oficial Fluminense I 2024 Camisa Oficial Fluminense I 2024 Aproveite para comprar a camisa do Flu de 2024. Todos os tamanhos disponíveis na Netshoes! Quero comprar

Escalação provável: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos (Antônio Carlos), Diogo Barbosa; André, Martinelli, Ganso; Arias, Marquinhos, Cano.

Com apenas oito pontos na tabela e sem vencer há 13 jogos no Campeonato Brasileiro, o Fluminense amarga a lanterna da competição. Porém, o Tricolor vem animado para a partida contra o Cuiabá, por conta da reestreia de Thiago Silva, com a camisa verde e grená.