Escrito por Lance! • Publicada em 11/09/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

No próximo domingo (15), o Fluminense encara o Juventude, às 16h (de Brasília), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Mano Menezes contará com os retornos de Cano, por lesão, e Martinelli, por suspensão. Os reforços Victor Hugo e Gabriel Fuentes também podem ir para o jogo.

Martinelli ficou de fora do último jogo, contra o São Paulo, por conta de um cartão amarelo recebido no jogo anterior, contra o Atlético-MG. Já o atacante Germán Cano voltou aos treinamentos, após mais de um mês parado. O camisa 14 do Fluminense sofreu uma lesão no pé, durante a vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, no Maracanã.

Com a saída de André, para o Wolverhampton, da Inglaterra, o Fluminense contratou o volante Victor Hugo, na reta final da janela de transferências. O jogador, de 20 anos, pertence ao FC Cascavel, e está emprestado a equipe carioca. Indicado por Mano Menezes, o jogador está regularizado e apto para entrar em campo.

Último reforço da janela do meio do ano, o lateral-esquerdo Gabriel Fuentes, que pertencia ao Junior Barranquilla, da Colômbia, também foi regularizado e está apto a estrear pelo Fluminense.

Jogadores e comissão técnica retornaram aos treinamentos na última tera-feira (10), no CT Carlos Castilho, após três dias de folga durante a Data Fifa. O Fluminense embarca na sexta-feira (13) para Caxias do Sul, para enfrentar o Juventude, pelo Brasileirão.