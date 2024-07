Fluminense tenta contratação de zagueiro, mas esbarra em pedida de clube peruano

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 15/07/2024 - 15:48 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense tenta a contratação por empréstimo do zagueiro Ignácio, do Sporting Cristal, mas tem obstáculo a ser superado. O Tricolor enviou oferta ao clube peruano, que respondeu com a intenção de negociar o jogador em definitivo. A informação foi publicada primeiramente pelo portal ge.

No entanto, nem o empréstimo nem a compra estão descartados pelas partes. Segundo a imprensa peruana, o valor do negócio em definitivo seria em torno de 1,5 milhão de dólares (aproximadamente R$ 8,2 milhões). O brasileiro de 27 anos é o principal alvo do Fluminense para reforçar o setor defensivo nesta janela de transferências.

Ignácio nasceu em Currais Novos, no Rio Grande do Norte, e atuou por Assu e Força e Luz antes de deixar o estado para se juntar ao Bahia. Após período na equipe sub-23 do Esquadrão de Aço e empréstimos em CSA e Chapecoense, voltou ao clube em 2022 e foi titular durante toda a temporada, marcando quatro gols.

Além do zagueiro brasileiro, o Fluminense negocia as contratações de Facundo Bernal, do Defensor-URU, Kevin Serna, do Allianza Lima-PER, e Emiliano Rigoni, ex-Austin FC e atualmente sem clube. O Tricolor já acertou com Thiago Silva e Nonato para esta janela.

Possível contratação do Fluminense, zagueiro Ignácio em ação pelo Sporting Cristal (Foto: Divulgação)