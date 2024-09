Fluminense tem trunfo contra brasileiros na Libertadores; Atlético-MG tem sina negativa

Meia do Fluminense, Lima comemora gol marcado sobre o Atlético-MG no jogo de ida e vantagem nas quartas de final (Foto: AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/09/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense confia em um grande trunfo contra equipes brasileiras para avançar às semifinais da Libertadores. Por outro lado, o Atlético-MG possui uma sina negativa contra rivais nacionais.

Nas quatro vezes em que enfrentou um adversário doméstico na competição continental, o Tricolor conquistou uma vaga na fase seguinte. São Paulo (2008), Internacional (2012 e 2023) e Grêmio (2024) foram as vítimas do Time de Guerreiros até o momento.

Por outro lado, o Galo não possui um desempenho nem próximo de similar em comparação com o Fluminense. Desde 2000, o Atlético-MG foi eliminado seis vezes para times brasileiros, enquanto conseguiu avançar de fase em apenas duas oportunidades.

No torneio de 1981, o clube mineiro também foi eliminado pelo Flamengo em um jogo desempate da fase de grupos após ambos terem encerrado com a mesma pontuação na chave. É um desempenho que joga contra o Alvinegro no dia de um jogo decisivo pelas quartas de final.

Na Libertadores, o Atlético-MG também não possui um grande desempenho contra equipes brasileiras. Em 27 partidas disputadas, o Galo tem apenas 41,1% com oito vitórias, 13 empates e nove derrotas. No mata-mata, o clube tem apenas 25% de sucesso contra rivais do Brasil.

Com a vantagem criada no Maracanã, o Fluminense precisa de apenas um empate contra o adversário para conquistar uma vaga na semifinal. Resta saber se o histórico fará diferença dentro de campo mais uma vez ou se os números não dirão nada em relação ao campo.