Fluminense definiu que Arias fica no clube, até, pelo menos, o fim de 2024 (Foto: Buda Mendes / GETTY IMAGES)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/09/2024 - 19:28 • Rio de Janeiro (RJ)

Na segunda-feira (2), último dia da janela para transferências entre clubes, o Fluminense recursou uma proposta do Galatasaray, da Turquia, de 12 milhões de euros (R$ 74.7 milhões), por John Arias.

➡️ Tudo sobre o Tricolor das Laranjeiras agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

O Tricolor rechaçou a saída do jogador em 2024, mas não descartou seguir com as conversas e finalizar a negociação na janela de transferências no início de 2025. A informação da negociação foi publicada pela TNT Sports.

Jhon Arias viajou para se apresentar à seleção colombiana, para a disputa das Eliminatórias da Copa América. O atacante, que foi pai na segunda, completa 27 anos no próximo dia 21 e já reforçou nos bastidores o sonho de jogar na Europa.

A proposta foi recebida com bons olhos pelo jogador, que deixou a decisão nas mãos do Fluminense. O jogador e o presidente Mário Bittencourt têm um combinado de que toda proposta seria considerada a partir dos 10 milhões de euros, o que é o caso dos turcos.

No entanto, o problema está no "timing" da proposta. Arias é um jogador fundamental para o técnico Mano Menezes, e caso a negociação tivesse se concretizado, o Fluminense, que está vivo na Libertadores e ainda briga para fugir da zona do rebaixamento do Brasileirão, não teria tempo para contratar uma peça de reposição.

Camisa Umbro Fluminense I 2024 Camisa Umbro Fluminense I 2024 Todos os tamanhos na Netshoes! A partir de R$ 299,16

Vale lembrar que o Zenit da Rússia, clube do ex-tricolor Nino, fez mais de uma investida, e chegou a sinalizar com 18 milhões de euros. Porém, a ausência do clube russo em competições europeias por conta das guerras fez com que o colombiano não se animasse com a proposta.

O Fluminense detém 50% dos direitos econômicos do jogador, enquanto o restante pertence aos colombianos do Patriotas.