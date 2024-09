Fluminense pode respirar no Brasileirão se vencer o Juventude; entenda

Thiago Silva jogador do Fluminense comemora classificacao apos partida contra o Gremio no estadio Maracana pelo campeonato Copa Libertadores 2024. Foto: Jorge Rodrigues/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 15/09/2024 - 09:42 • Rio de Janeiro (RJ)

Juventude e Fluminense se enfrentam neste domingo (15), pela 25ª rodada do Brasileirão. Caso vença a partida, o Tricolor pode abrir uma boa margem para a zona do rebaixamento, mesmo com um jogo a menos que os concorrentes.

Com a derrota do Corinthians para o Botafogo, por 2 a 1, na noite deste sábado (14), no Nilton Santos, a situação do Fluminense pode ficar bastante confortável. Em caso de uma vitória no Alfredo Jaconi, o Tricolor abrirá cinco pontos de vantagem para o Z-4, somando 30 pontos na tabela.

O detalhe é que, virtualmente, essa vantagem pode ser ampliada para oito pontos, já que o Flu tem um jogo a menos. O duelo frente ao Athletico-PR, no Maracanã, foi adiado e ainda não teve uma data marcada para acontecer, mas, muito provavelmente, ficará para o próximo mês de outubro.

A grande questão aqui é o retrospecto do Fluminense como visitante contra o Juventude. Em 14 jogos disputados, apenas uma vitória, e em 2005.

✅ FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE X FLUMINENSE

26ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: domingo, 15 de setembro de 2024, às 16h;

📍 Local: Alfredo Jaconi (RS)

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza

🚩 Assistentes: Neuza Inês Black (Fifa-SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

🖥️ VAR: Wagner Reway (Fifa-SC).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Provável escalação do Juventude: Gabriel; João Lucas, Zé Marcos, Danilo Boza e Alan Ruschel; Ronaldo, Jadson e Luis Oyama (Nenê); Lucas Barbosa, Ronie Carillo e Erick Farias. Técnico: Jair Ventura.

Provável escalação do Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Gabriel Fuentes; Bernal, Nonato e Ganso; Jhon Arias, Serna e Kauã Elias. Técnico: Mano Menezes.