Fluminense planeja ‘limpa’ no elenco e saídas de veteranos

Gabriel Pires pode deixar o Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 10/07/2024 - 10:53 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense pode ter mudanças importantes no elenco já nesta janela de transferências, com saídas de veteranos em baixa na temporada. A diretoria tricolor e o técnico Mano Menezes, que assumiu a equipe há 10 dias, trabalham juntos na intenção de iniciar reformulação no corpo de jogadores. As informações foram publicadas inicialmente pelo portal Trivela.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Um dos nomes que pode deixar o Flu é Gabriel Pires. Mesmo há apenas seis meses nas Laranjeiras - metade deste tempo afastado por lesão -, o volante não correspondeu as expectativas e vem sendo cobrado pela torcedores. Assim, incomodado com as fortes críticas e vaias, o jogador conversou com diretoria e comissão técnica e aguarda a abertura da janela para definir o futuro. Ele entrou em campo apenas em cinco partidas do Brasileirão e poderia atuar em outra equipe da Série A.

Quem também está sem espaço no Fluminense é Felipe Alves. O goleiro virou quarta opção da posição após a chegada do técnico Mano Menezes e pode deixar o clube, que vê com bons olhos a saída caso surja o interesse do jogador e de outras equipes.

Também muito criticado por torcedores, Douglas Costa tem situação indefinida no Fluminense. Com atuações inconstantes e problemas físicos, o jogador é alvo de vaias e dificilmente recusaria uma proposta interessante. Entretanto, o ponta-direita tem ótimo relacionamento com o elenco tricolor, o que influenciaria a continuidade.

Douglas Costa é um dos veteranos do elenco que pode estar de saída do Fluminense (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)