Fluminense perde para o Grêmio e se afunda na lanterna do Brasileirão

Flu sofre mais uma derrota (Foto: Luiz Erbes/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 30/06/2024 - 18:00 • Rio de Janeiro

O Fluminense perdeu para o Gêmio por 1 a 0, neste domingo (30), pela 13ª rodada do Brasileirão. A partida aconteceu no Estádio Francisco Stédile, em Caxias do Sul.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense

O atacante Gustavo Nunes foi o autor do gol solitário da partida. Com o resultado, o Tricolor carioca fica "afundado" na última posição do Campeonato Brasileiro, com seis pontos, três a menos do que o Corinthians (19º). O Grêmio é o 18º, com 10 pontos e dois jogos a menos.

Após demissão de Fernando Diniz, Fluminense segue na lanterna e acabou derrotado pelo Grêmio (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 1 X 0 FLUMINENSE

BRASILEIRÃO - 13ª RODADA

🗓️ Data e horário: domingo, 30 de junho de 2024, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Centenário, em Caxias do Sul

📺 Onde assistir: Globo e Premiere

🟨 Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Fernanda Nandrea Gomes Antunes

🖥️ VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

GRÊMIO (Técnico: Renato Portaluppi)

Marchesín; João Pedro, Pedro Geromel, Rodrigo Ely e Reinaldo; Dodi e Pepê; Edenilson, Cristaldo e Gustavo Nunes; Pavon.

FLUMINENSE (Técnio: Marcão - interino)

Fábio, Samuel Xavier, Marlon, Antônio Carlos e Marcelo; Thiago Santos, Martinelli e Gabriel Pires; Terans, Keno e Cano.