Fluminense iguala pior sequência no Brasileirão em mais de 20 anos; entenda

Marcão sofreu duas derrotas no comando do Fluminense (Luiz Erbes/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/06/2024 - 18:17 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 30/06/2024 - 19:19

O Fluminense sofreu sua sexta derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro ao perder o jogo contra o Grêmio, neste domingo (30). Com isso, o clube igualou sua pior sequência de resultados negativos na competição.

A última vez que isso havia acontecido foi em 2003, na primeira edição do Brasileirão no formato dos pontos corridos. Naquela ocasião, o torneio contava com 24 equipes e o Tricolor encerrou sua participação na 19ª colocação.

Atualmente, o Time de Guerreiros amarga a lanterna do Campeonato Brasileiro com apenas seis pontos somados. Na quinta-feira (4), a equipe comandada por Marcão tem a chance de evitar mais uma derrota e buscar uma recuperação diante do Internacional, no Maracanã.

Enquanto isso, o Fluminense trabalha para contratar um novo técnico após a saída de Fernando Diniz. O clube já recebeu a negativa de Cuca, mas outros nomes estão em pauta para assumir o time nas próximas semanas.