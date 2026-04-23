Zubeldía define escalação do Fluminense com muitas mudanças

O Fluminense está escalado com mudanças para enfrentar o Operário na Copa do Brasil nesta quinta-feira (23), às 21h30 (de Brasília). Julián Millán, contratado na janela do início do ano, fará sua estreia pelo clube, como antecipado pelo Lance!. O time titular tem mudanças em relação a equipe que bateu o Santos.

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Zubeldía indicou que o defensor faria sua primeira partida em uma coletiva após a derrota para o Independiente Rivadavia. Inicialmente, estava previsto que Millán jogasse no domingo (26), contra a Chapecoense, mas a estreia foi antecipada.

O Tricolor tem os desfalques de Savarino e Bernal, que sequer viajaram para o Paraná. Os dois voltaram recentemente de lesão e passam por controle de carga.

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Escalação do Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Millán e Renê; Martinelli, Hércules e Alisson; Serna, Canobbio e John Kennedy.

A vitória sobre o Santos marcou apenas o início de uma jornada extenuante para o Fluminense. Dos próximos cinco compromissos, quatro serão disputados longe do Rio de Janeiro, exigindo força máxima e uma gestão de elenco precisa de Zubeldía. O calendário, que coloca o Tricolor em frentes decisivas na Copa do Brasil e na Libertadores, não admite margem para erros, especialmente nos desafios internacionais.

O único respiro nessa maratona será no domingo, dia 26, quando a equipe recebe a Chapecoense no Maracanã. A atenção é redobrada na Libertadores: com as derrotas nas duas primeiras rodadas, qualquer deslize nesses jogos fora de casa pode ser fatal para as pretensões tricolores na busca pelo título.

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Julián Millán em treino do Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

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