Fluminense cede virada nos minutos finais e perde para o Juventude no Brasileirão

Ronaldo, jogador do Juventude, comemora seu gol com jogadores do seu time durante partida contra o Fluminense no Alfredo Jaconi pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Luiz Erbes/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 15/09/2024 - 17:58 • Rio de Janeiro

Neste domingo (15), o Fluminense perdeu para o Juventude por 2 a 1 no Alfredo Jaconi pela 26ª rodada do Brasileirão. O Tricolor abriu o placar no primeiro tempo, mas cedeu a virada para os donos da casa ao final da partida. O gol do Flu foi marcado por Jhon Arias. Ronaldo e Marcelinho fizeram os do Juve.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense

Como foi a partida?

Em um primeiro tempo de poucas emoções, mas taticamente perfeito do Fluminense, o time visitante foi seguro defensivamente e foi mais eficiente ofensivamente. Jhon Arias aproveitou um cruzamento na medida de Kevin Serna e colocou o Tricolor na frente aos 27 minutos. A partir daí foi um jogo de paciência, de troca de passes na intermediária e sem sustos.

No segundo tempo, o Juventude sacou Gilberto do banco e a substituição deu resultado para buscar uma reação. Nos primeiros minutos, o jogador recebeu pelo lado esquerdo, driblou Samuel Xavier, e chutou forte de direita, obrigando Fábio a fazer uma grande defesa. Mas foi Ronaldo, aos 35 minutos, que colocou o Juventude de volta na partida após uma cobrança de falta de Alan Ruschel. O jogador cabeceou sozinho e estufou a rede do goleiro tricolor, Apenas dois minutos depois, Marcelinho, que tinha acabado de entrar, sacramentou a virada dos donos da casa.

Fábio, jogador do Fluminense, durante partida contra o Juventude no estádio Alfredo Jaconi pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

Com a derrota, o Fluminense estagna na 16ª posição com 27 pontos, dois pontos a mais que o Vitória, na zona de rebaixamento. O Juventude foi à 11ª colocação com 32 pontos, entrando na zona de Sul-Americana.

E agora?

Agora, o Tricolor volta à campo na próxima quarta-feira (18) contra o Atlético-MG, no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. A bola rola a partir das 19h (Brasília).

✅ FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE X FLUMINENSE

26ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: domingo, 15 de setembro de 2024, às 16h;

📍 Local: Alfredo Jaconi (RS)

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza

🚩 Assistentes: Neuza Inês Black (Fifa-SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

🖥️ VAR: Wagner Reway (Fifa-SC).

⚽ Jhon Arias (Fluminense); Ronaldo (Juventude); Marcelinho (Juventude).

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

⚽ ESCALAÇÕES:

Juventude: Gabriel; João Lucas, Zé Marcos, Danilo Boza e Alan Ruschel; Ronaldo, Jadson e Nenê; Lucas Barbosa, Ronie Carillo e Erick Farias. Técnico: Jair Ventura.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Marcelo; Bernal, Martinelli e Ganso; Jhon Arias, Serna e Kauã Elias. Técnico: Mano Menezes.