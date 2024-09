Torcida do Fluminense no confronto contra o Olimpia na Libertadores de 2023 (Foto: Reprodução/Fluminense)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/09/2024 - 20:07 • Rio de Janeiro

O Fluminense se prepara para enfrentar o Atlético-MG nas quartas de final da Libertadores, em busca do bicampeonato. Nesta quinta-feira (12), o clube informou que mais de 43 mil ingressos já foram vendidos para o primeiro confronto entre as equipes, no dia 18 de setembro, no Maracanã.

No último jogo da equipe no torneio, pelas oitavas de final contra o Grêmio, o público presente foi de 46.757 pessoas, e a expectativa é que para o confronto contra o Atlético-MG o número seja semelhante ou até superior.

Com o Maracanã cheio, a equipe de Mano Menezes espera conquistar um bom resultado no jogo de ida, que será decisivo para as pretensões do clube na Libertadores.

O jogo está marcado para às 19h, no horário de Brasília. A partida da volta será disputada em Minas Gerais, no dia 25 de setembro, também às 19h, no Mineirão.