Fluminense anuncia novo patrocínio e ganha ônibus personalizado; veja imagens

Escrito por Lance! • Publicada em 16/09/2024 - 12:22 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense anunciou que a Auto Viação 1001 é a nova patrocinadora do clube com contrato válido até dezembro de 2025. O Time de Guerreiros ganhará dois ônibus para transportes dos times profissionais masculino e feminino, sendo um deles personalizado.

Presidente do Tricolor, Mário Bittencourt se mostrou feliz pela nova parceria e afirmou que a decisão trará conforto aos atletas do clube. O mandatário elogiou a empresa e acredita no sucesso do novo projeto do Fluminense.

- A parceria entre a Auto Viação 1001 e o Fluminense é fundamental porque prezamos pelo máximo conforto e segurança dos nossos atletas. Nada melhor do que uma empresa líder para o transporte de nossas equipes. Estamos muito felizes.

A expectativa é de que o Fluminense inaugure o novo ônibus na chegada ao Maracanã para o jogo com o Atlético-MG, na quarta-feira (18).

Veja imagens:

Novo ônibus personalizado do Fluminense (Foto: 1001)

