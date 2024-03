Fernando Diniz e Fluminense têm dois desafios durante Data Fifa para o início da Libertadores

Fernando Diniz conversa com elenco do Fluminense em treino após eliminação no estadual (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/03/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Técnico do Fluminense, Fernando Diniz ainda não conta com o elenco completo para os treinamentos. O principal desfalque é Keno, que é titular absoluto, mas está entregue ao Departamento Médico.

É importante ressaltar que durante a ausência do camisa 11 na temporada passada, o Tricolor foi eliminado da Copa do Brasil para o Flamengo e sofreu suas únicas duas derrotas na Libertadores. É um atleta que faz muita falta na questão tática do Time de Guerreiros.

Enquanto isso, Germán Cano, Ganso, Samuel Xavier e Douglas Costa fazem trabalho de transição e se preparam para o retorno aos campos. Com isso, Fernando Diniz tem a missão de colocar o quarteto no auge físico na próxima semana para que estejam em boas condições para o duelo com o Alianza Lima.

Por outro lado, o Departamento Médico do Fluminense tem o desafio de recuperar Keno o quanto antes, além de Marlon. O zagueiro fez apenas três partidas em 2024 e sua ausência foi sentida quando necessário nas semifinais do Campeonato Carioca.

Diniz não contou com diversos titulares nos últimos treinos (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

Em coletiva, o comandante reforçou que gosta de dar treinos quando tem seus jogadores 100% fisicamente. As sessões dirigidas pelo treinador do Time de Guerreiros são marcadas pela alta intensidade e cobrança elevada aos atletas.

- O número de lesões, são lesões evitáveis. Teve uma lesão em lance muito peculiar do Douglas Costa, em que ele chutou o chão, e agora o problema muscular do Ganso. As outras lesões, em maioria, são articulares. São coisas que a gente não tem muito controle. Como dou muito treino tático, gosto de ter jogadores com saúde, e que a gente não tenha que ter muito jogador de fora.

Com muitos desfalques no início de 2024, Fernando Diniz viu suas opções comprometidas no confronto decisivo contra o Flamengo, no estadual. No entanto, o treinador penaliza também a postura de sua equipe em campo como fator principal para a eliminação.

Com uma mudança de mentalidade do jogo de ida para o de volta, o Fluminense tem dois jogos pela Libertadores com semanas de treinos cheias antes do início do Brasileirão. E será preciso dar uma resposta em campo após o pedido de desculpas pela explosão após a eliminação.