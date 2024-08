Fator Thiago Silva: zagueiro tem influência direta na sequência positiva do Fluminense

Thiago Silva, do Fluminense, comemora triunfo contra o Bahia. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/08/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro

O retorno de Thiago Silva ao Fluminense trouxe efeitos imediatos à temporada do time carioca. Desde a reestreia pela equipe, contra o Cuiabá, na 18ª rodada, o Tricolor não perdeu pelo Campeonato Brasileiro, e mais que isso, não sofreu gols.

A segurança defensiva do time é refletida pelos números do zagueiro. Confira as estatísticas nas quatro partidas disputadas pelo Campeonato Brasileiro:

4 jogos sem sofrer gols

1.3 desarmes por partida

1.3 bolas recuperadas por partida

4.5 cortes por partida

0.5 dribles sofridos por partida

Nenhum erro defensivo grave

90% no acerto de passes

80% no acerto de passes no terço final

A chegada de Thiago Silva ao sistema defensivo do Fluminense representa um marco na temporada Tricolor: antes da estreia do reforço, o time tinha uma média de 1.5 gols sofridos por partida.

Os números expressam a influência do zagueiro nos resultados recentes. Atualmente, o Flu tem a décima primeira melhor defesa do campeonato. Mais que isso: assim como no decorrer da carreira por PSG, Milan e Chelsea, Thiago Silva se mostra um líder capaz de influenciar positivamente na motivação dos companheiros de time, como aconteceu diante do Cuiabá, na partida que virou a chave para o Fluminense no torneio.