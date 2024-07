Ex-São Paulo, Rigoni entra na mira do Fluminense na janela de transferências

Rigoni atuava com a camisa do Austin FC até o meio de 2024 (Divulgação/Austin FC)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 10/07/2024 - 20:24 • Rio de Janeiro (RJ)

Livre no mercado, o atacante Emiliano Rigoni entrou na mira do Fluminense para reforçar a equipe de Mano Menezes. Segundo o jornalista César Luís Merlo, o clube deve oferecer um contrato de dois a três anos.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Aos 31 anos, o argentino encerrou seu contrato com o Austin FC, da Major League Soccer (MLS). O veterano é um nome que agrada a diretoria para ajudar a livrar o Tricolor da zona de rebaixamento, no Brasileirão.

Com uma única passagem pelo Brasil, Rigoni defendeu o São Paulo entre 2021 e 2022. Em seu primeiro ano, o atacante foi um dos protagonistas do Soberano tendo feito 38 partidas, marcados 11 gols e contribuído com seis assistências.

No ataque, o Fluminense conta com Keno, Arias, Marquinhos e Douglas Costa pelos lados do campo. No entanto, uma transferência do colombianos não está descartada, enquanto os outros nomes não performam como se esperava.