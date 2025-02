Em um confronto direto por posição na classificação do Campeonato Carioca, Fluminense e Nova Iguaçu se enfrentam, no Maracanã. As duas equipes estão escaladas para o duelo que pode ditar seus rumos no estadual.

A equipe de Mano Menezes vai a campo com Fábio; Guga, Ignácio, Juan Freytes, Gabriel Fuentes; Hércules, Martinelli, Jhon Arias; Riquelme Felipe, Cano e Canobbio. Thiago Silva segue fazendo tratamento por conta de uma lesão no calcanhar esquerdo, enquanto Thiago Santos foi preservado pelo Fluminense por conta de uma fadiga muscular.

Mano Menezes observa treino do Fluminense no CT Carlos Castilho (Foto: Marina Garcia/Fluminense FC)

Por outro lado, o Nova Iguaçu inicia o confronto com Lucas Maticoli; Gabriel Pinheiro, Mateus Müller, Guilherme, Sidney; Fernandinho, Jorge Pedra, Lucas Cruz; Caio Hones, Antônio e Xandinho. A equipe do técnico Carlos Vitor é a atual vice-campeã do Campeonato Carioca.

Atualmente, o Fluminense ocupa a 9ª colocação do Campeonato Carioca com 11 pontos conquistados, enquanto o Nova Iguaçu está na 7ª colocação com 13 pontos. Ambas as equipes possuem chances de entrar no G-4 em caso de vitória, nesta tarde.

O Tricolor depende de outros resultados, mas pode ultrapassar o próprio Nova Iguaçu, Botafogo e Vasco em caso de uma vitória por uma diferença de três ou mais gols. A equipe de Mano Menezes também monitora os confrontos entre Sampaio Corrêa e Volta Redonda e Maricá contra a Portuguesa.