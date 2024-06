Escalação do Fluminense tem disputa por vaga de Arias contra o Botafogo

Marquinhos é o favorito a ganhar a posição de Arias no Fluminense (FOTO: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/06/2024 - 11:32 • Rio de Janeiro

Fernando Diniz tem dilema no ataque para a definir a escalação do Fluminense para o clássico diante do Botafogo nesta terça-feira (11), no Estádio Nilton Santos. O treinador não conta com Jhon Arias, que serve à seleção da Colômbia e desfalca o Tricolor.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense

Segundo o portal "ge", o favorito para assumir o lugar de Arias no ataque do Flu é Marquinhos. Samuel Xavier retorna ao time na lateral direita e, assim, o jovem de 21 anos deve voltar a ser escalado mais à frente, como ponta. No entanto, o experiente Douglas Costa também disputa a posição no time titular e pode ser opção.

Além do colombiano, quem também não estará disponivel para a escalação do Fluminense diante do Botafogo é Felipe Melo. O zagueiro não participou das atividades de campo nos últimos treinamentos e deve ser poupado no clássico. Com isso, a zaga tricolor será formada por Marlon e Manoel.

A provável escalação do Fluminense para o confronto com o Botafogo tem: Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Marlon, Marcelo; Martinelli, Lima, Ganso; Marquinhos (Douglas Costa), Keno e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Douglas Costa é opção para a escalação do Fluminense diante do Botafogo nesta terça-feira (11) (Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.)