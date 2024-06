Fernando Diniz chora após demissão no Fluminense abre o jogo sobre futuro clube

Fernando Diniz deu entrevista coletiva após demissão no Fluminense. (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/06/2024 - 12:47 • Rio de Janeiro • Atualizada em 26/06/2024 - 16:58

Em coletiva na tarde desta quarta-feira (26), o treinador Fernando Diniz, recém-demitido do Fluminense, abriu o jogo sobre a passagem no Tricolor das Laranjeiras. Entre os assuntos abordados pela imprensa, o futuro na carreira foi respondido de forma emocionada pelo comandante. Confira:

- Eu não pretendo trabalhar imediatamente, mas não sei se vou trabalhar esse ano. Eu preciso descansar um pouco. Estou muito mexido com o que aconteceu. É um sentimento grande de gratidão, pelo Fluminense. E um sentimento grande de tristeza, não queria que terminasse assim. - revelou Fernando Diniz, na coletiva de imprensa.

Demitido na segunda-feira, um dia após a derrota por 1 a 0 no clássico contra o Flamengo, Fernando Diniz é alvo de sondagens. Clubes como o Athletico e o Vasco, que estão em busca de treinadores no mercado, apareceram como possíveis interessados.

Aos torcedores tricolores, Diniz ainda pediu desculpas pelo momento atual do clube. O Fluminense é o atual lanterna do Brasileirão, com apenas seis pontos em onze jogos disputados. O desempenho do estilo de jogo próprio do treinador foi altamente questionado após o clássico Fla-Flu. Na coletiva, Diniz teceu críticas ao 'sistema' do futebol do futebol brasileiro:

- O futebol para mim nunca foi mecânico, apartado da vida, do sofrimento, do choro e da alegria. Vou continuar assim, não vou me dobrar ao sistema. Sofri muito para ser quem eu sou. O sistema do futebol faz mal a muita gente. A minha vida no futebol é para deixar algo firme para que o sistema seja menos cruel. - sobre sua atuação no futebol brasileiro.

Fernando Diniz deixa o Fluminense como um dos maiores ícones da história do clube. Além das conquistas históricas da Libertadores e da Recopa Sul-americana, o treinador foi campeão carioca em 2023 e chegou a assumir a Seleção Brasileira de forma interina. No total, pelo Flu, acumulou 188 jogos, 91 vitórias e 56 empates, além de 41 empates.

Fernando Diniz conquistou a Libertadres de 2023 pelo Fluminense. (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

Ele deixa o clube após sequência de cinco jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro. Marcão, auxiliar técnico do clube, é estudado para assumir o comando do time até o final da temporada, de acordo com o presidente Mário Bittencourt.

