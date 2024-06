Em clima de Libertadores, Fluminense fez o Maracanã pulsar e se emocionar com Thiago Silva

Thiago Silva fez o Maracanã tremer com mais de 55 mil pessoas na sua volta ao Fluminense (Foto: Mailson Santana/Fluminense FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/06/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Novo reforço do Fluminense, Thiago Silva foi apresentado aos torcedores em um clima de muita euforia. Não era para menos, principalmente por se tratar de um ídolo e um jogador consagrado internacionalmente.

Assim que os portões do Maracanã se abriram para a imprensa, os fãs correram para buscar as primeiras fileiras das arquibancadas. Tudo para ver o Monstro de pertinho, fosse do campo, fosse do palco do show do Sorriso Maroto.

Apesar da concorrência de um dos grupos de pagode mais populares, Thiago Silva era a unanimidade para os mais de 55 mil presentes no maior estádio do Rio de Janeiro. E os fãs apareciam nas cadeiras com munhequeiras com o autógrafo do ídolo, mas também com papéis que faziam um formato de uma mão e o número três, que é o que o defensor irá vestir.

Enquanto o show musical não começava, os tricolores fizeram uma apresentação a parte. Além das músicas tradicionais em apoio ao time, as arquibancadas cantaram a música feita em homenagem ao defensor em sua primeira passagem, além dos gritos sobre o veterano ser o melhor zagueiro do Brasil.

A expectativa pelo retorno era tão alta que o Fluminense levou grandes atletas do elenco ao Maracanã, como Marcelo, Renato Augusto, Ganso, Cano, John Kennedy e outros. Esse respeito dos atletas dá a dimensão do que Thiago Silva representa dentro do novo clube.

Quando subiu ao palco, o defensor trocou um abraço muito carinhoso e emocionado com Marcelo, com quem dividiu por anos o vestiário da Seleção Brasileira. Não tinha como o torcedor não ir ao delírio com dois nomes gigantes do futebol mundial juntos e em casa.

O momento mais emotivo ficou por conta da presença do massagista Gerômino na entrega camisa para Thiago Silva vestir, o que foi um pedido do atleta. O jogador sempre valorizou os funcionários do Tricolor que atuam por trás das câmeras e não recebem os holofotes dos astros que entram em campo.

Mas emoção não faltou. Talvez a de chorar, mas o clima era de festa, era de arrepiar qualquer pessoa. Mais de 55 mil vozes fizeram o Maracanã tremer. Com os sinalizadores e músicas tradicionais, os tricolores fizeram um resgate há 16 anos. Mas visando novas glórias com o Monstro por perto.