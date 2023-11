- Ontem aconteceu muita coisa orgânica. Se comparar o Fluminense com a Seleção, daquilo que o treinador pede e é executado, eles (Brasil) executaram de forma muito mais plena do que hoje (Fluminense). O que acontece na Seleção é que está tendo um pouco de oscilação, que é normal por vários fatores. Por eles estarem me conhecendo agora, por ter que mudar muito as convocações e os jogadores se ambientando. Tem a questão da própria perda da Copa do Mundo, um processo de luto que vamos lutando para recuperar a confiança. E ontem o resultado negou o que aconteceu no jogo.