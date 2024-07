Dando show! Ganso participou de cinco dos últimos seis gols do Fluminense no Brasileirão

Foto: Gil Gomes/AGIF







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/07/2024 - 15:22 • Rio de Janeiro (RJ)

Um dos ídolos do Fluminense, Paulo Henrique Ganso vive boa fase em 2024. Dos últimos seis gols do Tricolor no Brasileirão, o atleta participou de cinco. No clube desde 2019, o atleta conquistou quatro títulos pelo clube: Cariocas de 2022 e 2023, Libertadores de 2023 e Recopa de 2024.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense

Contra o Juventude, o camisa 10 iniciou a jogada do pênalti em Martinelli. Contra o Atlético-GO, marcou um golaço de fora da área. Diante do Internacional, mais um golaço. Na partida contra o Criciúma, começou a jogada do gol de Kauã Elias. Frente ao Cuiabá, também ajudou Kauã a marcar o gol da vitória.

Ganso pelo Fluminense na temporada

Em 2024, Paulo Henrique Ganso viveu, assim como o Fluminense, uma fase ruim. Mesmo assim, ao lado do Tricolor, cresceu de produção. Confira os números!

29 jogos (26 titular)

4 gols

3 assistências

47 passes decisivos

25 desarmes

34 faltas sofridas

54% duelos ganhos

15 finalizações (9 no gol)