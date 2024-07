Da Seleção ao Fluminense: Mano Menezes e Ganso se reencontram em contexto diferente

Mano Menezes e Ganso se reencontram no Fluminense após período juntos na Seleção Brasileira (Ettore Chiereguini/AGIF e Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/07/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Um dos melhores técnicos do país no início da década passada, Mano Menezes assumiu o cargo de treinador da Seleção Brasileira ao fim da Copa do Mundo de 2010. Com a Amarelinha, o comandante iniciou o ciclo com o objetivo de protagonizar uma reformulação no elenco.

O comandante foi responsável pelas primeiras convocações de Neymar, mas também Paulo Henrique Ganso. Na época, a dupla brilhava com a camisa do Santos e eram pedidos pelos torcedores no Mundial da África do Sul, embora Dunga não os tenha levado.

Logo após a estreia do meia diante dos Estados Unidos, Mano Menezes ficou seu meia por conta de uma grave lesão no ligamento do joelho esquerdo. No entanto, o comandante levou o maestro para a Copa América de 2011, onde foi titular nas quatro partidas e contribuiu com duas assistências.

Sem conseguir manter o mesmo nível após a lesão, Ganso participou de outros três amistosos entre 2011 e 2012 e ficou um longo período fora da Seleção Brasileira. Nesse momento, o jogador reencontra o técnico que lhe deu a primeira oportunidade com a Amarelinha.

Com uma diferença de 13 anos e em contextos diferentes, a dupla terá a missão de trabalhar junta para livrar o Fluminense da zona de rebaixamento. O clube se encontra na lanterna do Brasileirão, mas tem em seu camisa 10 uma das chaves para a mudança.

No período da Seleção Brasileira, Mano Menezes fez diversos elogios a Ganso e ao estilo do meia. O treinador chegou a dizer que tinha preferência por atuar com um atleta mais cadenciado e outro com mais mobilidade no setor, o que pode fazer com que o maestro retome o protagonismo no time.

Na atual temporada, Ganso fez 24 jogos pelo Fluminense, tendo marcado três gols e contribuído com três assistências. O meia é o 4º maior artilheiro do Tricolor em 2024 e o vice-líder em assistências.