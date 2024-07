Com novidades no banco, Fluminense está escalado para enfrentar o Palmeiras

FOTO DE MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC







Copiar Link

Publicada em 24/07/2024 - 20:44

Fluminense e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (23), pela 19ª rodada do Brasileirão. Com algumas novidades no banco, o Tricolor já está pronto para encarar o Verdão. Confira!

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Fluminense e Palmeiras (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

Fluminense X Palmeiras

19ª rodada do Brasileirão

🗓️ Data e horário: Quarta-feira, 23 de julho de 2024, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere;

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO);

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO), Victor Hugo Imazu dos Santos (PR);

🖥️ VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Fluminense (Técnico: Mano Menezes)

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos (Ignácio) e Marcelo (Diogo Barbosa); André, Martinelli e Paulo Henrique Ganso; Jhon Arias, Marquinhos e Cano.

Palmeiras (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Marcos Rocha (Giay), Naves, Gustavo Gómez e Vanderlan; Aníbal Moreno, Zé Rafael e Ríchard Ríos; Raphael Veiga, Felipe Anderson e Fláco López.