Autor do primeiro gol do Fluminense no jogo de ida das quartas de final da Libertadores, contra o Olimpia, no Maracanã, André foi novamente fundamental para o Tricolor. Na partida de volta disputada nesta quinta-feira, no Defensores del Chaco, em Assunção, onde os cariocas venceram por 3 a 1 e se garantiram nas semifinais, o volante deixou o campo como o líder de passes certos do time e também o primeiro em desarmes.



Números que não são, nem de longe, uma novidade para André. O jovem de 22 anos é o maior passador da principal competição sul-americana, tendo acertado 631 toques até agora, segundo dados do site Sofascore. E o aproveitamento também chama a atenção: 92,9%, a melhor marca entre os jogadores que acertaram pelo menos 200 passes.



Mais exigido defensivamente no último duelo, quando o Olimpia precisou tentar tomar a iniciativa para buscar reverter o placar do Rio de Janeiro, André também foi bem. Com mais quatro roubos de bola, se tornou o terceiro no ranking do fundamento na Libertadores, ficando atrás apenas Kevin Mac Allister, do Argentinos Juniors, e Jonatan Gómez, do Racing, ambos da Argentina.



LÍDERES DE DESARMES DA LIBERTADORES 2023

- Dados do Sofascore



1º - Mac Allister - Argentinos Jrs-ARG - 32

2º - Jonatan Gómez - Racing-ARG - 29

3º - André - Fluminense - 28

Agustín Bouzat - Colo Colo-CHI - 28

Yonthan Rodriguez - Nacional-URU - 28



MAIORES PASSADORES DA LIBERTADORES 2023



1º - André - Fluminense - 631

2º - Nino - Fluminense - 557

3º - Pol Fernández - Boca Juniors-ARG - 458

4º - Ganso - Fluminense - 449

5º - Felipe Melo - Fluminense - 434