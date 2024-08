Bom sinal? Fluminense tem invencibilidade com André em campo

FOTO DE MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC







O Fluminense tem um bom número para se apegar, antes do clássico contra o Vasco, na noite deste sábado (10), no Nilton Santos. Com André em campo, o Tricolor defende uma boa invencibilidade.

O 'Moleque de Xerém' possui uma invencibilidade de quatro meses. A última vez que o Flu perdeu com ele em campo, aconteceu em 16 de abril, contra o Bahia. Coincidentemente, a pior fase do Fluminense na temporada aconteceu após a lesão do jogador, no dia 25 de abril.

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X FLUMINENSE

22ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: sábado, 10 de julho de 2024, às 21h30;

📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: Globo e Premiere;

🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS);

🚩 Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor (RS) e Michael Stanislau (RS);

🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

VASCO (Técnico: Rafael Paiva)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Victor Luís (Leandrinho); Sforza, Hugo Moura e Mateus Carvalho; Payet, Adson e Vegetti.

FLUMINENSE (Técnico: Mano Menezes)

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa; André, Martinelli (Facundo Bernal/Alexsander) e Ganso; Arias, Keno (Lima) e Kauã Elias.