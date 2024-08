Bernal chega ao Rio de Janeiro para fechar como Fluminense

Beranl desembacou no Rio de Janeiro na noite da última quinta-feira (31) (Reprodução / GE)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/08/2024 - 09:49 • Rio de Janeiro (RJ)

Na noite da última quarta-feira (31), Facundo Bernal, novo reforço do Fluminense, desembarcou no Rio de Janeiro. O volante realizará exames médicos nesta quinta-feira (1), antes de assinar por quatro anos com o Tricolor.

- Estou muito feliz aqui com minha família, meu agente. Amanhã tenho os exames médicos e esperamos o melhor. O Fluminense me chamou muito a atenção - disse, rapidamente.

Ao lado de seu pai, Matías, e de seu agente e do intermediário que o ajudou nas tratativas, Bernal desembarcou no Rio de Janeiro. Alberto Ward, presidente do Defensor, também veio para o Brasil com o jogador.

O Fluminense aceitou pagar US$ 3,6 milhões (cerca de R$ 20 milhões) por 60% dos direitos econômicos do volante. Inicialmente, o Defensor havia recusado uma proposta de 2,5 milhões de dólares por 80% de Bernal.

Devido a discussões sobre a forma de pagamento, a negociação se arrastou por um tempo do que era esperado. Enquanto o Fluminense pedia um prazo mais longo, o Defensor exigia um mais curto. Por fim, ficou definido que o Tricolor vai finalizar os pagamentos até o fim de 2026.

Tudo sobre Bernal

Promovido ao time principal do Defensor em 2022, o uruguaio estreou em fevereiro daquela temporada, aos 18 anos. O mesmo teve presença constante nas categorias de base do Uruguai, porém, não integrou o elenco que disputou o último Sul-Americano Sub-20 e nem a Copa do Mundo da categoria, devido a uma lesão de ligamento cruzado que o tirou dos gramados por quase 300 dias.

Com a equipe uruguaia, participou de 58 partidas, com dois gols marcados e duas assistências. Ele tem 1,87m e, mesmo sendo um jogador de marcação, tem muita mobilidade e boa saída de bola, além de demonstrar qualidade nas jogadas aéreas.

Bernal chega como o quinto reforço do Fluminense na janela após as contratações de Nonato, Ignácio, Serna e Thiago Silva. Ainda sem numeração definida, o uruguaio deve ser a quinta troca do Fluminense na lista de inscritos na Libertadores.