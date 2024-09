Artilheiros do Fluminense: conheça os 10 maiores da história

Waldo está no topo da lista de artilheiros do Fluminense, com 319 gols. (Foto: Fluminense)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/09/2024 - 18:11 • São Paulo

O Fluminense Football Club, um dos clubes mais tradicionais e respeitados do futebol brasileiro, possui uma história rica em conquistas e artilheiros que fizeram história nas Laranjeiras. Esses jogadores não apenas marcaram gols importantes, mas se tornaram lendas e ídolos da torcida, contribuindo diretamente para os títulos estaduais, nacionais e até internacionais do clube.

Os artilheiros do Fluminense desempenharam papéis fundamentais em momentos decisivos, carregando o peso de vestir a camisa tricolor em clássicos e competições de grande relevância. Cada um dos nomes desta lista deixou uma marca importante na história do clube, ajudando a consolidar o Fluminense como uma potência no futebol brasileiro. Conheça os 10 maiores artilheiros do Fluminense e seus feitos dentro de campo.

Maiores artilheiros do Fluminense na história

1 - Waldo – 319 gols

Waldo é o maior artilheiro da história do Fluminense, com 319 gols. Atuando nas décadas de 1950 e 1960, ele se destacou como um dos maiores goleadores do futebol brasileiro, sendo decisivo em inúmeros clássicos e em títulos importantes para o clube. Sua habilidade como centroavante o colocou no topo da lista dos maiores artilheiros do Fluminense, e seu nome é reverenciado até hoje nas Laranjeiras.

2 - Fred – 199 gols

Fred, com 199 gols, é um dos maiores ídolos da história recente do Fluminense. Atuando em duas passagens pelo clube, Fred foi peça chave nas conquistas dos Campeonatos Brasileiros de 2010 e 2012. Conhecido por sua capacidade de finalização e liderança em campo, Fred conquistou a torcida tricolor com sua entrega e gols decisivos, sendo um dos jogadores mais queridos da história do Fluminense.

3 - Orlando Pingo de Ouro – 184 gols

Orlando Pingo de Ouro, com 184 gols, foi um dos grandes artilheiros do Fluminense nas décadas de 1940 e 1950. Ele ficou famoso por sua habilidade com a bola e sua capacidade de marcar em momentos importantes, ajudando o clube a conquistar títulos estaduais e se consolidar como uma potência no futebol carioca. Seu nome está gravado na história do Fluminense como um dos maiores ídolos da época.

4 - Hércules – 165 gols

Hércules foi um dos principais artilheiros do Fluminense nas décadas de 1930 e 1940, com 165 gols. Ele era conhecido por sua técnica refinada e sua visão de jogo, sendo fundamental nas conquistas estaduais do clube. Hércules é lembrado como um dos maiores goleadores da história do Fluminense e um ídolo das gerações que acompanharam seu talento em campo.

5 - Telê Santana – 164 gols

Telê Santana, mais conhecido por sua brilhante carreira como técnico, também brilhou como jogador, marcando 164 gols pelo Fluminense. Atuando nas décadas de 1950 e 1960, Telê foi um dos maiores artilheiros do clube, destacando-se por sua inteligência e habilidade dentro de campo. Sua passagem como jogador ajudou a consolidar o Fluminense como um dos grandes clubes do futebol carioca.

6 - Welfare – 161 gols

Welfare, com 161 gols, foi um dos primeiros grandes artilheiros da história do Fluminense. Atuando nas décadas de 1910 e 1920, ele ajudou o clube a conquistar diversos títulos estaduais, sendo uma referência no ataque do time. Sua presença nos primeiros anos de glórias do Fluminense o eternizou como um dos grandes nomes da história tricolor.

7 - Russo – 149 gols

Russo foi um dos principais artilheiros do Fluminense nas décadas de 1920 e 1930, com 149 gols. Ele era um jogador completo, capaz de marcar gols em jogadas individuais ou coletivas, e sua eficiência o tornou um dos ídolos da época. Russo é lembrado até hoje como um dos grandes atacantes da história do Fluminense.

8 - Preguinho – 128 gols

Preguinho, com 128 gols, foi uma figura histórica para o Fluminense, não apenas por seus gols, mas também por ter sido o primeiro capitão da Seleção Brasileira em uma Copa do Mundo. Atuando nas décadas de 1920 e 1930, Preguinho foi um dos grandes artilheiros do Fluminense e ajudou o clube a conquistar diversos títulos. Sua versatilidade e talento o tornam um ícone do futebol brasileiro.

9 - Washington – 124 gols

Washington, um dos maiores artilheiros recentes do Fluminense, marcou 124 gols pelo clube. Atuando na famosa dupla "Casal 20" com Assis, Washington foi decisivo em títulos estaduais e em clássicos cariocas. Sua presença de área e faro de gol fizeram dele um ídolo da torcida, especialmente por sua participação nas campanhas vitoriosas dos anos 1980.

10 - Magno Alves – 124 gols

Magno Alves também marcou 124 gols pelo Fluminense, sendo um dos grandes artilheiros do clube em duas passagens. Conhecido por sua velocidade e habilidade nas finalizações, Magno Alves fez história no clube, sendo decisivo em várias competições. Ele é lembrado como um dos grandes atacantes do Fluminense e continua a ser admirado pelos torcedores.