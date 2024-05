VÍDEO: Tite reflete sobre retorno de Gabigol no Flamengo: ‘Errei’

Copiar Link

Publicada em 02/05/2024

Técnico do Flamengo, Tite refletiu sobre o retorno de Gabigol ao time na partida contra o Amazonas, na quarta-feira (1), pela terceira fase da Copa do Brasil. Em entrevista coletiva após a vitória do Rubro-Negro por 1 a 0, o treinador afirmou que errou ao ter provovido a entrada do atacante em campo aos 19 minutos do segundo tempo.



Segundo o Tite, ele deveria ter colocado o camisa 10 no jogo um pouco depois. Gabigol não vinha jogando ou sequer treinando com o grupo desde que foi suspenso por tentativa de fraude em exame antidopagem, no final de abril. Assim, o atacante não atuava há mais de dois meses, até participa de 31 minutos na partida contra o Amazonas. Assita à declaração do técnico do Flamengo no vídeo acima.

Gabigol entra em campo pelo Flamengo após dois meses; Tite diz que errou no momento da substituição (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

O Flamengo volta a campo no próximo sábado (4), contra o Red Bull Bragantino, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda não há informações sobre a utilização de Gabigol por Tite no duelo.