Pablo Fernández trabalhou com Jorge Sampaoli por mais de 20 anos até ser demitido pelo Flamengo, após agredir o jogador Pedro, no jogo contra o Atlético-MG. A perda do homem de confiança, obviamente, mexe com o treinador e toda a sua comissão, mas é necessário que o planejamento continue, e que técnico e atletas tenham maturidade para superar o ocorrido e manter o foco no futuro da temporada, visto que o Fla é o único time vivo nas três competições: Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro.