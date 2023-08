Nesta quinta-feira (3), o Flamengo vai enfrentar o Olimpia, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América. A partida será a primeira do Rubro-Negro após a crise nos bastidores, causada pelo episódio de agressão do ex-preparador físico Pablo Fernández a Pedro. Em meio a um cenário conturbado, o que esperar da postura do Fla dentro de campo? Assista ao vídeo e acompanhe a opinião de Thigu Soares.